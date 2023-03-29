Мелитополь, 29 марта, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Киев готовит несколько сценариев большого контрнаступления в Запорожской области, сообщил 29 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, речь идёт не только о сухопутной операции, но и о десантной с форсированием Днепра в районе Энергодара и ЗАЭС.

Рогов уточнил, что в Никополе и в городе Марганец ВСУ отрабатывают действия по форсированию Днепра, а в Запорожье ведётся подготовка частей к сухопутной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят прорыв линии фронта в районе города Орехова Запорожской области.

По его мнению, наступление может начаться уже в ближайшие дни — на это указывают темпы переброски и усиления группировки украинских войск. При этом Рогов указал, что в Запорожской области готовы к любым неожиданностям и встретят противника как полагается, во всеоружии.