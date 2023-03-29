Казань, 29 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время рабочего визита в Татарстан посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) региона. Он прибыл в Казань в среду, 29 марта, сообщили в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Дмитрий Медведев посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса республики и проведёт совещание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в международном аэропорту Казани зампредседателя Совбеза встретили глава Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время совещания с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) привёл в пример Иосифа Сталина и зачитал его телеграмму, написанную в 1941 году директорам советских заводов. Медведев, прочитав документ, отметил, что в современных реалиях главы предприятий ОПК должны исполнять свои обязательства не к концу года, а каждую декаду. Он также выразил надежду, что его услышали и запомнили поручение Сталина.