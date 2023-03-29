Ростов-на-Дону, 29 марта, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону рассказали о громком звуке, похожем на взрыв. В зданиях задрожали стёкла, сработали автосигнализации, сообщают местные паблики. Звук также был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев развеял опасения о том, что в городе мог произойти взрыв. Он попросил жителей сохранять спокойствие.

«Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолёта на сверхзвуковой режим полёта», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Сети появилась информация о том, что звуки взрывов раздались в Курске. Позднее власти опровергли эти данные. Отмечалось, что ситуация в городе и области спокойная, разрушений нет.