Москва, 29 марта, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Кремль видит беспрецедентную консолидацию общества РФ вокруг президента и его доминирующую уверенность, что цели спецоперации будут достигнуты, заявил 29 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру — развитие искусственного интеллекта и сроки окончания СВО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Российские бойцы проявляют чудеса героизма в ожесточенных боях под Артёмовском, Кремль желает им успеха», — подчеркнул он. Говоря о сроках окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, представитель Кремля отметил, что борьба РФ с Западом — «война в широком смысле слова», это надолго, и что достижение целей СВО политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.

Комментируя информацию о том, что глава администрации города Воркуты Ярослав Шапошников принял решение служить по контракту, Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает заслуживающими уважение чиновников, которые по зову сердца становятся добровольцами и идут защищать РФ.

Журналисты поинтересовались перспективами развития искусственного интеллекта в России, на что пресс-секретарь президента напомнил об опасностях, которые кроются в этом понятии: «Вы знаете, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд. И интернет тоже: с одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой — он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла».

Комментируя решение МОК, который накануне, 28 марта, рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и дальше будет всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. По его словам, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов.

Относительно ближайших планов российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства 29 марта проведет совещание с членами правительства, по итогам которого, возможно, будет обнародовано заключительное слово президента. В своем выступлении российский лидер затронет вопросы повышения благосостояния граждан, обеспечения народосбережения, расширения проекта «Профессионалитет», пояснил представитель Кремля. В обозримой перспективе контактов Путина и главы МАГАТЭ Гросси не запланировано, информировал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Кремля Дмитрий Песков 29 марта сделал ряд важных заявлений, касающихся действий российских войск в Артёмовске, сроков проведения спецоперации на Украине, планов президента, опасностей развития искусственного интеллекта и ряда других. В частности, комментируя анонсированный Вашингтоном второй «саммит за демократию», пресс-секретарь российского президента отметил, что попытки делить мир на страны первого и второго сорта многими воспринимаются с улыбками: вряд ли можно это отнести к категории серьезных мероприятий.