Лондон, 29 марта, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены рассмотреть вопрос о размещении мигрантов и искателей убежища на баржах. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, подтвердил заместитель премьер-министра, министр юстиций Британии Доминик Рааб.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По версии местных газет, руководство Соединённого Королевства рассматривает различные способы сокращения расходов на содержание беженцев и переселение их из отелей в другие места. По оценкам властей, ежедневно на гостиницы для мигрантов выделяется £6,8 млн ($8,3 млн).

«Баржи — один из аспектов, газеты выделили это, и это отлично, ничего нельзя исключать», — сказал он в эфире телеканала Sky News.

В интервью вещательной корпорации BBC министр сообщил, что правительство изучает и другие варианты размещения, а также сослался на международную практику в этом вопросе.

По данным телеканала Sky News, в Лондоне рассматривают возможность перемещать людей, документы которых уже находятся на рассмотрении миграционной службы, на две базы Королевских ВВС, расположенные в графствах Линкольншир и Эссекс. Сообщается, что советы графств, на территории которых расположены вышеупомянутые базы, выступают против данного решения.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша и Великобритания возведут два пункта временного размещения в западной и центральной частях Украины для внутренне перемещенных лиц. Сообщается, что пункты в Полтавской и Львовской областях смогут принимать свыше 700 человек.