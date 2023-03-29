Москва, 29 марта, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российская академия наук (РАН) сегодня возвращает утраченные функции научного руководства институтами, которые у неё были в советское время. Об этом 29 марта заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук перед открытием Конгресса молодых учёных России и Белоруссии.

Ivtorov Здание президиума РАН

«Мы вернули ей те функции, которые она имела в советское время. Академия наук СССР была главным штабом науки и осуществляла методическое руководство всеми институтами, которые даже не входили в её состав, как Курчатовский институт», — сказал Ковальчук.

По его словам, примером этого процесса является переход Курчатовского института под научно-методическое руководство РАН. Инициатором этого процесса выступил сам институт, а 27 марта постановлением правительства России переход был оформлен.

Ковальчук отметил, что сегодня в России в соответствии с поручениями президента Владимира Путина происходит консолидация научных организаций. Она направлена на создание единого научно-образовательного и технологического ландшафта страны.

Также он добавил, что сейчас идёт создание единого научно-технологического пространства с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Путин заявил, что необходимо разработать механизмы, которые помогут сделать науку популярной и доступной среди молодёжи. Соответствующее поручение он дал правительству РФ совместно с РАН.