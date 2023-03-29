Москва, , 13:20 — REGNUM В России не намерены приостанавливать обучение искусственного интеллекта и планируют задействовать его в экономике страны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что о важности работы в этом направлении неоднократно говорил глава государства Владимир Путин. Так он прокомментировал петицию на сайте организации Future of lives с призывом на время прекратить обучение искусственного интеллекта, подписанную в том числе американским миллиардером Илоном Маском.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

По словам Пескова, развитие искусственного интеллекта в России курируют председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, занимаются этим некоторые ведомства и компании.

«Ведётся планомерная работа по развитию искусственного интеллекта и задействованию наработок в экономике. Мы продолжим это направление с тем, чтобы не допускать отставания России от тех стран, которые находятся впереди этой гонки», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что не считает обоснованными страхи, связанные с обучением искусственного интеллекта: «Любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков не стал давать прогноз, отвечая на вопрос о том, сколько может продлиться специальная военная операция России на Украине. Такие оценки, скорее всего, должны давать специалисты, которые занимаются спецоперацией, отметил он.