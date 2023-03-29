Москва, , 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противостояние России с Западом войной в широком смысле этого слова и предупредил, что это надолго. Об этом 29 марта он заявил на брифинге, отвечая на вопрос о том, сколько может длиться спецоперация России на Украине.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго», — заявил он, добавив, что здесь важна уверенность в себе, целенаправленность, твёрдость и единение вокруг президента России Владимира Путина.

Как передавало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать прогноз, отвечая на вопрос о том, сколько может продлиться специальная военная операция России на Украине. Он отметил, что такие оценки, скорее всего, должны давать специалисты, которые занимаются спецоперацией, а именно Министерство обороны России.