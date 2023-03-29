Москва, 29 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует контактов с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Пока в обозримом графике таких контактов нет, но он в постоянной связи со своими визави здесь», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявлял, что в ходе визита Гросси будет проведена ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС.

По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, российская сторона может пригласить Гросси в Москву для обсуждения актуальных тем, в том числе ситуации по безопасности на Запорожской АЭС.