Москва, 29 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону спецоперации известно Кремлю и достойно уважения и восхищения.

Мэрия Вокруты Ярослав Шапошников. Мэр Воркуты

«Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать, — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения», — сказал Песков.

Он также отметил, что жителям не стоит переживать из-за отъезда мэров в зону проведения спецоперации, так как на развитии городов это не отразится.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации города Воркуты Ярослав Шапошников пойдёт служить по контракту. По его словам, он принял решение осознанно. Вместе с ним на на передовую отправятся пять коллег из администрации города.