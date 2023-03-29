Москва, 29 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Решение о целесообразности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским примет сам председатель КНР Си Цзиньпин, Москва не вправе ему что-либо советовать. Об этом заявил Дмитрий Песков 29 марта журналистам, комментируя намерение Зеленского встретиться с китайским лидером.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Отвечая на вопрос о полезности возможной встречи Зеленского и Си Цзиньпина, представитель Кремля отметил взвешенность позиции официального Пекина и её высокую оценку российской стороной.

«Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы её высоко ценим и считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов», — сказал Песков.

Москва не вправе выступать здесь с какими-то советами, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский ранее заявил о готовности провести встречу с председателем КНР. В китайском МИД заявили, что Пекин в условиях украинского кризиса поддерживает общение со всеми сторонами, но конкретной информации о каких-либо переговорах пока нет.