Москва, 29 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 марта проведет большое совещание с членами правительства, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Владимир Путин

Запланировано «объемное выступление» главы государства. Вице-премьер Татьяна Голикова в своем выступлении затронет вопросы повышения благосостояния граждан, обеспечении народосбережения, расширения проекта «Профессионалитет», рассказал Песков.

Также предполагается обсудить вопросы обеспечения финансового суверенитета России, с докладами по этому вопросу выступят министр финансов Антон Силуанов и первый вице-премьер Андрей Белоусов, добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин заявил, что реальные доходы и благосостояние российских семей в текущем году должны ощутимо вырасти.