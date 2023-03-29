Москва, 29 марта, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать прогноз, отвечая на вопрос о том, сколько может продлиться специальная военная операция России на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, сказанным в ходе брифинга 29 марта, такие оценки, скорее всего, должны давать специалисты, которые занимаются спецоперацией, а именно Министерство обороны России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что если ВСУ начнут контрнаступление, то оно окажется последним для Украины, поскольку больше живой силы у Украины нет. Ранее украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров рассказал, что Киев начал мобилизовывать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами.