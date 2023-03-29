Москва, 29 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова принять участие в специальной военной операции на территории Украины.

Мэрия Вокруты Ярослав Шапошников. Мэр Воркуты

«Видели сообщения СМИ, любой человек, который по зову души и сердца выступает добровольцем и идёт воевать, — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Ранее стало известно, что глава администрации города Воркуты Ярослав Шапошников пойдёт служить по контракту. По его словам, он принял решение осознанно. Вместе с ним на на передовую отправятся пять коллег.