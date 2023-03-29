Анкара, 29 марта, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 27 апреля на первый энергоблок АЭС «Аккую» будет загружено ядерное топливо. Об этом он рассказал 29 марта в ходе выступления в парламенте.

Сайт президента Российской Федерации Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин дают старт строительству первой АЭС («Аккую») в Турции. Анкара, 3 апреля 2018

По его словам, 27 апреля на атомную станцию «Аккую» загрузят ядерное топливо, после этого данный объект официально станет считаться атомным.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента Турции, первый энергоблок АЭС «Аккую» будет введён в эксплуатацию в ближайшие месяцы, запуск станции важен для бесперебойного снабжения Турции электричеством.

АЭС «Аккую» возводят возле города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России.