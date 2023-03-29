Магадан, 29 марта, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Двое жителей Магадана 1984 и 1990 годов рождения застрелили двоих знакомых, вместе с которыми употребляли наркотики, а позднее расправились со свидетельницей убийства. Об этом сообщает 29 марта пресс-служба следственного управления СКР по Магаданской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По данным следствия, 5 марта компания знакомых употребляла наркотики в посёлке Снежный в Магадане. В квартиру пришли и присоединились к ним двое мужчин 1989 и 1996 годов рождения и девушка 1997 года рождения. В какой-то момент из-за конфликта хозяин квартиры застрелил обоих гостей.

Подозреваемые спрятали тела в ванной, а через несколько дней убили и девушку, так как решили, что она может сообщить об убийстве. В период 8–9 марта мужчины приехали вместе с девушкой в бухту Гертнера, сделали там прорубь и бросили её туда. Жертве не давали выбраться из воды, в результате чего она погибла.

«После этого подозреваемые вывезли из квартиры тела убитых мужчин и утопили их подо льдом в бухте Гертнера», — говорится в сообщении.

Правоохранители узнали о преступлении после того, как в полицию поступило заявление об исчезновении одного из убитых. По факту убийства троих человек возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Подозреваемые задержаны, в бухте Гертнера идёт поиск тел убитых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области расследуют убийство женщины, которое заказала её 14-летняя дочь. В семье произошла ссора, после чего девочка через знакомого нашла подростков, согласившихся убить её мать за вознаграждение.