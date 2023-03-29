Москва, 29 марта, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что если ВСУ начнут контрнаступление, то оно окажется последним для Украины. Такое мнение он высказал в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

По его словам, возможное контрнаступление ВСУ будет последним заходом для Киева, поскольку больше живой силы у Украины нет. Он также добавил, что пока на поле боя не встречается военная техника, поставленная западными странами.

«Да, мы фиксируем, что она уже пришла, находится где-то на западной Украине. Но пока она на передовой на самой не появилась», — отметил офицер, добавив, что ВСУ испытывают большие проблемы с доставкой и обслуживанием данной техники.

Как передавало ИА REGNUM, по словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, фермерам в Харьковской области приходится перевозить боеприпасы для ВСУ на своём транспорте.

Ранее украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров рассказал, что Киев начал мобилизовывать уже открытых наркоманов, в том числе с судимостями по статьям, связанным с запрещенными веществами.