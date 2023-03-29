Магас, 29 марта, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В ингушском городе Карабулаке обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС.

«В городе Карабулаке обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Предположительно, это один из участников нападения на пост ДПС «Волга», — сказал собеседник агентства.

Рядом с телом был найден флаг запрещенной международной террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта около 23:25 мск неизвестные лица, используя огнестрельное оружие, совершили нападение на пост ДПС, который расположен на пересечении автодорог Назрань — Кантышево и Малгобек — Майское.

В результате два сотрудника полиции получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отметим также, в Чечне неизвестные ночью 29 марта обстреляли РОВД Гудермеса. Двоих нападавших ликвидировали. По информации министра по национальной политике Чеченской Республики Ахмеда Дудаева, в городе «всё спокойно». О пострадавших не сообщается.