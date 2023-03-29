Киев, 29 марта, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В возрасте 91 года ушла из жизни известная гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина. Об этом 29 марта сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) страны.

Владимир Песня/РИА Новости Тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина

«На 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дерюгина — советский и украинский тренер по художественной гимнастике. Считается основоположницей художественной гимнастики на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной смерти 30-летнего фристайлиста Павла Кротова стало кровоизлияние в мозг. Спортсмен скончался во сне в ночь на 25 марта.