Киев, , 12:57 — REGNUM На Украине тратят на военные действия 130 млрд гривен в месяц (около 270 млрд рублей). Об этом заявил 29 марта министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией.

Сергей Марченко mof.gov.ua

В стране намерены увеличить расходы на военные нужды и ищут способы достигнуть этой цели, сказал он. По словам Марченко, Верховной радой было одобрено внесение в бюджет корректировок, в соответствии с которыми расходы на военные нужды возрастут. Увеличение трат будет составлять более 500 млрд гривен (свыше одного триллиона рублей).

Не смотря на нехватку средств в бюджете, в стране не будут повышать налоги, но планируют уделить внимание их сбору в рамках плана, также сказал министр финансов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская армия с начала спецоперации потеряла техники и вооружений на 150–200 млрд долларов, заявил ранее военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, помощь Запада можно оценить в 60–70 млрд долларов.