В России могут провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

Москва, , 12:34 — REGNUM Министерство промышленности и торговли предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, соответствующий проект постановления правительства был опубликован 29 марта.

Министерство промышленности и торговли РФ © Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Эксперимент предлагается провести в период с 15 мая 2023 года до 1 февраля 2024 года. Он должен затронуть минеральные и газированные воды, соки, компоты и другие виды напитков.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года в комитете Госдумы по экономической политике заявили, что не видят рисков для расширения практики маркировки товаров и предлагают распространить ее на пиво, икру и детскую воду.