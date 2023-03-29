Москва, 29 марта, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, соответствующий проект постановления правительства был опубликован 29 марта.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Министерство промышленности и торговли РФ

Эксперимент предлагается провести в период с 15 мая 2023 года до 1 февраля 2024 года. Он должен затронуть минеральные и газированные воды, соки, компоты и другие виды напитков.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года в комитете Госдумы по экономической политике заявили, что не видят рисков для расширения практики маркировки товаров и предлагают распространить ее на пиво, икру и детскую воду.