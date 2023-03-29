Вашингтон, 29 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Второй сезон сериала «Дом дракона» от американского телеканала HBO станет короче. Об этом 29 марта пишет американский портал Deadline.

Кадр из сериала «Дом дракона» реж. Клер Килнер, Мигель Сапочник, Грег Яйтанс. 2022г. США Дом дракона

По информации издания, новый сезон приквела «Игры престолов» будет состоять из восьми эпизодов. Таким образом, второй сезон будет на два эпизода меньше, чем первый.

Отмечается, что такое решение связано с планами на третий сезон сериала. Часть сюжета, которая предназначалась для второго сезона, переместилась в третий.

Кроме того, Deadline сообщает, что возросла вероятность того, что сериал будет длиться четыре сезона, но эта информация пока не подтверждалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года глава HBO Кейси Блойс заявил, что второй сезон «Дома дракона» стоит ждать не ранее 2024-го. Это связано с тем, что компания только начала составлять план производства и пока в нём много нерешённых моментов.