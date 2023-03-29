Лжебанкиры выманили 10 млн рублей у автора пособий по финансам Натальи Петровой

Москва, , 12:31 — REGNUM Автора учебных пособий по бухгалтерскому учёту и финансам Наталью Петрову мошенники развели на 10 миллионов рублей. Преступники убедили женщину оформить множество микрозаймов. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

27 марта в полицию обратилась 75-летняя Наталья Петрова. Женщина рассказала, что несколько дней ей звонили неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками банка и убеждали женщину, что с её счетов пытаются похитить деньги. Мошенники были очень настойчивы и уговорили женщину перевести средства на безопасный счёт, помимо этого им удалось убедить её оформить множество микрозаймов. После этого женщина сняла все средства со счетов и перевела по указанным мошенниками данным. Опомнилась Петрова только после того, как лишилась всех денег.

«В полицию поступило заявление от 75-летней жительницы Москвы, которой в период с 22 марта по 27 марта звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банка. Они путём обмана убедили заявительницу оформить микрозаймы в различных микрофинансовых организациях и перевести деньги на неустановленные счета. Размер ущерба 10 500 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Наталья Петрова — экономист по внешней торговле, много лет проработала в МГИМО, занималась разработкой методики «экономический перевод». Она опубликовала в 2015 году практикум «Английский язык в бухгалтерском учете и финансах компании». Её книги продаются в крупных магазинах и до сих пор пользуются спросом.

Ранее ИА REGNUM писало, что мошенники под видом сотрудников полиции заставили профессора кафедры искусственного интеллекта и заслуженного деятеля науки Виктора Финна отдать им почти 2 млн рублей.