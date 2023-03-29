Москва, 29 марта, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В холдинге «Российские железные дороги» во второй половине 2023 года ожидают поставку полностью российского электропоезда. Об этом заявил генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров на заседании в Совете Федерации.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ РЖД

«Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов на 2025 год», — уточнил он.

Белозеров отметил, что холдинг развивает пассажирский комплекс по всем направлениям: внедряет новые сервисы, обслуживание маломобильных пассажиров, расширяет маршрутную сеть, обновляет подвижной состав и инфраструктуру, развивает проекты железнодорожного туризма и «городской электрички».

Ранее в российской компании по производству и инжинирингу транспортных средств «Синара — транспортные машины» сообщали о планах начать сертификацию нового российского пассажирского электропоезда в мае 2023 года. В холдинге рассказали, что разработали собственный отечественный электропоезд на базе накопленных компетенций.

Как передавало ИА REGNUM, ОАО «Российские железные дороги» закупают у группы «Синара» поезда «Ласточка». Так, в 2023 году планируется к поставке 23 электропоезда. Ожидается, что поезда «Ласточка» должны стать основным электропоездом для регионов России.