Киев, , 12:18 — REGNUM Власти Украины не намерены использовать насилие при выселении православных монахов из Киево-Печерской лавры, заявил 29 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Алексей Данилов Иван Шилов © ИА REGNUM

Выселение будет проведено с соблюдением действующего законодательства страны, отметил он.

На территории лавры предполагается создать музей, при этом там продолжат проводить богослужения, добавил Данилов.

Как сообщалось ранее, власти Украины расторгли договор аренды лавры с Украинской православной церковью и требуют, чтобы монахи покинули храмы 29 марта. В УПЦ заявили, что покидать лавру не намерены. Предполагалось, что храмы будут переданы раскольнической Православной церкви Украины.