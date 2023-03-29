Секретарь Совбеза Патрушев: Россия привержена постулату о недопустимости ядерной войны

Нью-Дели, , 12:18 — REGNUM Россия сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, несмотря на провокации западных стран на Украине. Об этом 29 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Николай Патрушев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям», — сказал он, уточнив, что поведение западных стран противоречит совместному заявлению лидеров стран «ядерной пятерки».

По его словам, Москва сохраняет полную приверженность данному заявлению. Он уточнил, что в соответствии с содержанием заявления Россия убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием.

Ранее Николай Патрушев заявил, что около 50 стран из коалиции «Рамштайн» участвуют в вооружённом конфликте на стороне Украины, но Россия всё равно достигнет целей спецоперации. Он назвал кризис на Украине, спровоцированный США и их сателлитами, ярчайшим примером их стремления к мировой гегемонии, а также отметил, что страны НАТО активно обучают на своей территории украинских военнослужащих.