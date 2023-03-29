Москва, 29 марта, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Обвинители запросили пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в гимназии в Казани. Об этом сообщает 29 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры России в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС Обвиняемый Ильназ Галявиев во время рассмотрения уголовного дела о стрельбе в казанской гимназии

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в ходе прений сторон в Верховном суде республики предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы. При этом первые пять лет мужчина должен провести в тюрьме, а весь остальной срок — в колонии особого режима.

Кроме того, Нафиков предложил удовлетворить в полном объёме исковые требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда и оставить Галявиева под стражей до вступления приговора суда в законную силу.

Галявиева обвиняют в убийстве девяти человек в результате нападения на одну из казанских гимназий в мае 2021 года. Семеро из погибших были несовершеннолетними. Здоровью ещё 139 человек был причинён тяжкий вред.

Как сообщало ИА REGNUM, Галявиев 11 мая 2021 года пришёл в гимназию №175 в Казани с охотничьим ружьём и взрывным устройством. Потерпевшими в результате его действий были признаны более 600 человек, в том числе малолетние. Следствие установило, что злоумышленник подражал неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. Вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.