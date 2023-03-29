Москва, , 11:59 — REGNUM В России снизился прирост заболеваемости ВИЧ, говорить об эпидемии сейчас некорректно. Об этом 29 марта сообщил заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Вирус Василий Иванов © ИА REGNUM

Он напомнил, что если число инфицированных в той или иной стране превышает 1%, то это уже считается не генерализованной, а развитой эпидемией.

«У нас 150 млн, на конец 2022 года у нас было порядка 1,1 млн ВИЧ-инфицированных. Поэтому здесь говорить об эпидемии не стоит», — сказал он ТАСС.

Если говорить о приросте заболеваемости — приросте выявленных случаев — то они снизились, добавил Онищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что заболеваемость ВИЧ в России уверенно снижается, за период с 2018 по 2021 год снижение составило 31,4%.

Снижение заболеваемости фиксируют все последние годы: в 2019 году — на 6,8% относительно предыдущего года, в 2020 году — на 24,8%, в 2021 году — на 2%. По итогам 2021 года в стране зарегистрировано 851 754 носителя ВИЧ, это около 0,58% населения.

Каждый житель страны должен проходить тестирование на ВИЧ как минимум раз в год. Об этом, считает старший научный сотрудник специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладна.