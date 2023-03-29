Москва, 29 марта, 2023, 11:59 — ИА Регнум. В России снизился прирост заболеваемости ВИЧ, говорить об эпидемии сейчас некорректно. Об этом 29 марта сообщил заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Василий Иванов ИА REGNUM Вирус

Он напомнил, что если число инфицированных в той или иной стране превышает 1%, то это уже считается не генерализованной, а развитой эпидемией.

«У нас 150 млн, на конец 2022 года у нас было порядка 1,1 млн ВИЧ-инфицированных. Поэтому здесь говорить об эпидемии не стоит», — сказал он ТАСС.

Если говорить о приросте заболеваемости — приросте выявленных случаев — то они снизились, добавил Онищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что заболеваемость ВИЧ в России уверенно снижается, за период с 2018 по 2021 год снижение составило 31,4%.

Снижение заболеваемости фиксируют все последние годы: в 2019 году — на 6,8% относительно предыдущего года, в 2020 году — на 24,8%, в 2021 году — на 2%. По итогам 2021 года в стране зарегистрировано 851 754 носителя ВИЧ, это около 0,58% населения.

Каждый житель страны должен проходить тестирование на ВИЧ как минимум раз в год. Об этом, считает старший научный сотрудник специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладна.