ВЦИОМ: 69% жителей России считают, что родители должны финансировать учёбу детей

Москва, , 12:03 — REGNUM Почти 50% жителей России считают, что родители не должны оказывать финансовую поддержку взрослым детям, 43% придерживаются противоположной точки зрения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Студенты © Владимир Песня/РИА Новости

Сообщается, что 69% россиян считают допустимым помогать взрослым детям в получении образования, 65% — помогать в воспитании внуков, 56% — помогать в аренде или приобретении жилья.

Почти 20% участников опроса рассказали, что в настоящее время в стране отсутствует определённый возраст для сыновей, с которого они должны жить самостоятельно, 26% выразили аналогичное мнение о дочерях. При этом около 58% респондентов считают, что юноши и девушки должны начинать жить самостоятельно с 22 лет.

Всероссийский телефонный опрос, в котором приняли участие 1600 россиян в возрасте старше 18 лет, проводился 25 марта. Предельная погрешность выборки не превышает 2,5%.

Ранее стало известно, что более половины жителей нашей страны (61%) уверены, что в современной России у женщин одинаковое с мужчинами количество прав и возможностей. Между тем мужчины и женщины по-разному оценивают ситуацию с равенством полов в России. Так, об одинаковом количестве прав и возможностей заявило 64% мужчин и 58% женщин, и 17% мужчин и 7% женщин — о большем по сравнению с мужчинами количестве прав и возможностей у женской половины населения.