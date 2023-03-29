Донецк, 29 марта, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Военные ВСУ за час выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили 29 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:25 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:25 ВСУ из Авдеевки вновь обстреляли Киевский район Донецк, выпустив 10 ракет из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мелитополе Запорожской области была прекращена подача электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ, сейчас специалисты проводят восстановительные работы.