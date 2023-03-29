Вашингтон, 29 марта 2023, 11:39 — REGNUM Американская компания PepsiCo впервые за 15 лет обновила логотип Pepsi. Об этом 29 марта сообщает USA Today.

Новый логотип Pepsi (слева). Старый логотип (справа)
Новый логотип Pepsi (слева). Старый логотип (справа)

Новый логотип представляет собой круг, в верхней части которого размещена полоса красного цвета, в нижней — синего. Слово PEPSI находится в центре круга поверх волнообразной белой полосы и написано жирным шрифтом чёрного цвета.

Отмечается, что новый товарный знак похож на тот, что использовался во второй половине XX века.

По словам директора по маркетингу Pepsi Тодда Каплана, цвета в старом логотипе были сильно «приглушены», из-за чего изображение «не излучало той энергии и уверенности, которые на самом деле представляет бренд».

Главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини заявил, что логотип переосмыслили, чтобы придать ему большую «энергию, уверенность и смелость».

Напомним, в сентябре 2022 года сообщалось, что PepsiCo полностью прекратила производить в России напитки Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Производство было приостановлено после того, как закончились все концентраты для их изготовления.