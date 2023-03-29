Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Американская компания PepsiCo впервые за 15 лет обновила логотип Pepsi. Об этом 29 марта сообщает USA Today.

Новый логотип Pepsi (слева). Старый логотип (справа)

Новый логотип представляет собой круг, в верхней части которого размещена полоса красного цвета, в нижней — синего. Слово PEPSI находится в центре круга поверх волнообразной белой полосы и написано жирным шрифтом чёрного цвета.

Отмечается, что новый товарный знак похож на тот, что использовался во второй половине XX века.

По словам директора по маркетингу Pepsi Тодда Каплана, цвета в старом логотипе были сильно «приглушены», из-за чего изображение «не излучало той энергии и уверенности, которые на самом деле представляет бренд».

Главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини заявил, что логотип переосмыслили, чтобы придать ему большую «энергию, уверенность и смелость».

Напомним, в сентябре 2022 года сообщалось, что PepsiCo полностью прекратила производить в России напитки Pepsi, 7UP и Mountain Dew. Производство было приостановлено после того, как закончились все концентраты для их изготовления.