Москва, , 11:36 — REGNUM Популярное шоу «Что было дальше?» снова будет выходить в сети, первый после перерыва выпуск станет доступен 1 апреля, сообщили в пресс-службе VK.

ВКонтакте Иван Шилов, ИА REGNUM

Отмечается, что новые эпизоды шоу выйдут эксклюзивно в «VK Видео». Премьера состоится в сообществе «ЧБД» во «ВКонтакте», а также на витрине платформы «VK Видео».

«ЧБД» — с большим отрывом самое популярное шоу в Рунете, его появление на площадке «VK Видео» — значимое событие для платформы и для зрителей», — цитирует «Лента. ру» директора музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николая Дуксина.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года компания VK объявила о подписании договора о приобретении 51% долей ООО «Медиум Кволити Продакшн», который занимается в том числе производством шоу «Что было дальше?», «Big Russian Boss Show», Roast Battle, «Блиц-крик», «Я себя знаю», производит сериалы «Внутри Лапенко», «Созвон».