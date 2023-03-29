Нью-Дели, , 11:33 — REGNUM Россия обязательно достигнет всех целей спецоперации на Украине, обеспечит свою территориальную целостность и безопасность своего населения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 29 марта на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, цели спецоперации «будут непременно достигнуты» даже в условиях, когда США и другие западные страны неуклонно наращивают военную помощь киевскому режиму.

«Мы добьёмся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечим территориальную целостность Российской Федерации и безопасность нашего населения», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ РФ.

Он также отметил, что участникам ШОС знакомы проявления деструктивных действий коллективного Запада. Западные страны вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, вводят односторонние санкции и ограничительные меры. Кризис на Украине стал самым ярким примером стремления США и их сателлитов к господству над миром.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев назвал Грузию, Молдавию и ряд стран ШОС потенциальным полигоном для испытания биологического оружия США.