Калининград, , 12:01 — REGNUM Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта обнаружили новые полезные свойства пижмы обыкновенной. Результаты исследования опубликованы в Pharmaceutics.

Пижма обыкновенная © Robin Loznak/Zuma/TASS

Отмечается, что это растение может снижать частоту мутаций клеток, улучшать усвоение кислорода, оно обладает противомикробными, антиоксидантными, кардиопротекторными свойствами.

Уточняется, что пижму используют в косметике, в бальзамах, в красителях, а также в натуральных консервантах. Оно растёт в России, Китае, Японии, Северной Корее, Северной Европе, а также Северной Америке.

Как передавало ИА REGNUM, американские ученые из Колумбийского университета Нью-Йорка в ходе исследования пришли к выводу, что ограничение калорий замедляет старение у людей. Так, согласно исследованиям, ограничение калорий на 25% замедлило темп старения участников на 2–3%. В эксперименте приняли участие 220 женщин и мужчин.