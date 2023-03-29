Москва, 29 марта, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Россия планирует к 2025 году отменить международный входящий роуминг со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Казахстаном, Киргизией и Арменией. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое было направлено всем крупным мобильным операторам союзных государств и Минэкономразвития РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Смартфон

В настоящее время международный роуминг отменён между Россией и Белоруссией, работа над этим велась в период с 2017 по 2022 год.

Согласно дорожной карте, операторам связи будет необходимо проанализировать и начать работу по пресечению мошенничества на своих сетях. До конца 2024 года должны быть разработаны правила использования справедливых тарифов, а к первому кварталу 2025 года — сокращены ставки международного интерконнекта, а также разработаны тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что правительство предложило интегрировать системы оказания электронных госуслуг в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его мнению, интеграция позволит жителям и бизнесменам стран объединения без препятствий пользоваться всеми цифровыми возможностями на всём пространстве ЕАЭС.