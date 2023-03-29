Балашиха, Московская область, 29 марта, 2023, 11:14 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе 14-летняя девочка после ссоры с матерью заказала её убийство. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«По данным следствия, одна из обвиняемых в связи с конфликтом с матерью попросила своего знакомого приискать лиц для совершения её убийства», — говорится в сообщении.

Тот предложил двум подросткам совершить преступление за 350 тыс. рублей, на что молодые люди дали согласие. Отмечается, что 24 марта девушка и её знакомый впустили злоумышленников в квартиру, после чего стали ждать прихода матери. Когда женщина вошла в квартиру, один из них напал на неё и задушил.

Через два дня они вернулись в квартиру и в ночное время вынесли тело погибшей на самодельных носилках к мусорным контейнерам около дома. Там её впоследствии обнаружили прохожие.

В ведомстве сообщили, что четверо несовершеннолетних (2009, 2006 и двое 2007 годов рождения) задержаны. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 17-летнего подростка заподозрили в убийстве пенсионера за замечание. По данным следствия, молодой человек выстрелил в пенсионера из ружья. Мужчина скончался на месте.