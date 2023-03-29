Нью-Дели, 29 марта, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Не только Украина стала местом для проведения биологической деятельности Соединёнными Штатами Америки. Об этом 29 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе визита в Индию.

Иван Шилов ИА REGNUM Полигон НАТО

По его словам, на прицеле Вашингтона также находятся Грузия, Молдавия и ряд стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Не только Украина стала полигоном для испытания биологического оружия США. В их прицеле Грузия, Молдавия и ряд стран ШОС», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Николай Патрушев также сообщил, что около 50 стран из коалиции «Рамштайн» участвуют в вооружённом конфликте на стороне Украины. Он также акцентировал внимание на том, что Россия достигнет целей СВО.