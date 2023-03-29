Патрушев: около 50 стран из коалиции «Рамштайн» воюют против России на Украине

Нью-Дели, , 11:09 — REGNUM Около 50 стран из коалиции «Рамштайн» участвуют в вооружённом конфликте на стороне Украины, но Россия всё равно достигнет целей спецоперации. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев 29 марта на встрече с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он назвал кризис на Украине, спровоцированный США и их сателлитами, ярчайшим примером их стремления к мировой гегемонии, а также отметил, что страны НАТО активно обучают на своей территории украинских военнослужащих.

«Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию «Рамштайн», участвуют в вооружённом конфликте на стороне киевского режима», — сказал секретарь Совбеза России.

Патрушев подчеркнул, что Россия достигнет целей спецоперации, несмотря на то, что США и другие страны Запада наращивают военную поддержку киевского режима. Москва добьётся демилитаризации и денацификации Украины, обеспечит территориальную целостность РФ и безопасность населения, сказал секретарь Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил о готовности США «биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца». Он также предрёк распад Соединённым Штатам, заигравшимся в геополитические игры.