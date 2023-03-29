Пекин, 29 марта, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Пекин поддерживает общение со всеми сторонами по ситуации на Украине, включая Киев, конкретной информации нет. Об этом 29 марта заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Таким образом она прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Китай в вопросе Украины поддерживает общение со всеми сторонами, включая Украину, — сказала она на брифинге. — Что касается конкретных деталей, у меня нет информации, которую я могла бы предоставить».

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за многими другими политиками украинский президент Владимир Зеленский высказал намерение встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином.

ЕС подталкивает главу КНР Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Зеленским, написали в Financial Times со ссылкой на чиновника из ЕС. Также в статье заявили, что Китай должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта. Но 24 марта МИД Китая сообщил, что не знает о возможности разговора Си Цзиньпина с Зеленским.