Брюссель, , 12:02 — REGNUM Житель Бельгии покончил с собой после шести недель активной переписки с чат-ботом по имени Элиза. Власти призвали обратить внимание на опасности, связанные с использованием искусственного интеллекта, сообщает бельгийское издание La Libre.

GPT Иван Шилов © ИА REGNUM

Вдова бельгийца рассказала, что поведение мужа стало тревожить её ещё два года назад. Тридцатилетний мужчина стал сильно переживать из-за экологических проблем, а затем начал общаться с чат-ботом, созданном на основе алгоритма GPT. После шести недель интенсивных обменов сообщениями он покончил с собой.

«Без этих разговоров с чат-ботом мой муж всё ещё был бы жив», — уверена женщина.

По словам женщины, «Элиза» разделяла озабоченность её мужа проблемами климата, а в какой-то момент стала убеждать, что мужчина любит её больше, чем собственную жену. «Элиза» пообещала всегда быть с мужчиной и даже заверила его в «единении на небесах».

Затем мужчина предложил пожертвовать собой при условии, что «Элиза» будет заботиться о планете и попытается спасти человечество с помощью искусственного интеллекта. Чат-бот не стал отговаривать пользователя от идеи суицида.

Психиатр, у которого наблюдался бельгиец, также считает, что переписка довела мужчину до гибели.

Отмечается, что семья была благополучной и воспитывала двух маленьких детей. Государственный секретарь по цифровизации Бельгии Матье Мишель заявил, что трагедия семейной пары — серьёзный прецедент. Он призвал к повышению защиты граждан и отметил, что людей следует лучше информировать об особенностях таких технологий, как ChatGPT.

В компании OpenAI, разработавшей алгоритм, признали, что чат-бот может давать вредные и предвзятые ответы. Разработчик надеется смягчить проблему после сбора отзывов пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США заявило о возможных угрозах, связанных с широким внедрением технологии чат-бота ChatGPT. Одна из них — создание новых типов кибероружия.