Брюссель, 29 марта, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Житель Бельгии покончил с собой после шести недель активной переписки с чат-ботом по имени Элиза. Власти призвали обратить внимание на опасности, связанные с использованием искусственного интеллекта, сообщает бельгийское издание La Libre.

Иван Шилов ИА REGNUM GPT

Вдова бельгийца рассказала, что поведение мужа стало тревожить её ещё два года назад. Тридцатилетний мужчина стал сильно переживать из-за экологических проблем, а затем начал общаться с чат-ботом, созданном на основе алгоритма GPT. После шести недель интенсивных обменов сообщениями он покончил с собой.

«Без этих разговоров с чат-ботом мой муж всё ещё был бы жив», — уверена женщина.

По словам женщины, «Элиза» разделяла озабоченность её мужа проблемами климата, а в какой-то момент стала убеждать, что мужчина любит её больше, чем собственную жену. «Элиза» пообещала всегда быть с мужчиной и даже заверила его в «единении на небесах».

Затем мужчина предложил пожертвовать собой при условии, что «Элиза» будет заботиться о планете и попытается спасти человечество с помощью искусственного интеллекта. Чат-бот не стал отговаривать пользователя от идеи суицида.

Психиатр, у которого наблюдался бельгиец, также считает, что переписка довела мужчину до гибели.

Отмечается, что семья была благополучной и воспитывала двух маленьких детей. Государственный секретарь по цифровизации Бельгии Матье Мишель заявил, что трагедия семейной пары — серьёзный прецедент. Он призвал к повышению защиты граждан и отметил, что людей следует лучше информировать об особенностях таких технологий, как ChatGPT.

В компании OpenAI, разработавшей алгоритм, признали, что чат-бот может давать вредные и предвзятые ответы. Разработчик надеется смягчить проблему после сбора отзывов пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США заявило о возможных угрозах, связанных с широким внедрением технологии чат-бота ChatGPT. Одна из них — создание новых типов кибероружия.