Москва, 29 марта, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Россия не исключает, что с Украины в Белоруссию могут быть переброшены диверсионные группы националистов для свержения действующего руководства республики. Об этом 29 марта заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью RTVI.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Он отметил, что за последние месяцы риторика представителей воюющих в составе ВСУ «белорусских националистических формирований» существенно ужесточилась.

«Лидеры и командиры этих головорезов-наёмников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства», — сказал Галузин.

По его словам, нельзя исключать возможной переброски в Белоруссию диверсионных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики спецслужбы продолжают операции по пресечению деятельности диверсантов.

Ранее белорусский лидер поручил провести жесточайшую зачистку в стране тех, кто причастен к террористической деятельности.