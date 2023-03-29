Захарова назвала планы Пентагона создать игральные карты для ВСУ психологическим воздействием

Москва, , 11:55 — REGNUM Планы министерства обороны Соединённых Штатов выпустить игральные карты с изображением вооружений НАТО для военнослужащих ВСУ — часть психологической и информационной обработки. Об этом 29 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон выпустит для военнослужащих ВСУ набор игральных карт с изображениями вооружений НАТО. Предполагается, что они упростят солдатам изучение поставляемой Западом на Украину техники.

«Это всё не их находки, это, к сожалению, печальная классика ведения информационных психологических войн и собственно психологического воздействия на людей…» — сказала она, указав, что Штаты намерены «обрабатывать» бойцов ВСУ информационно и психологически.

По словам Захаровой, граждане Украины сами позволили экспериментировать над собой.

«Это просто часть психологической обработки населения, и только маленькая часть, которая стала известна, таких вещей огромное количество», — добавила дипломат.

Накануне Мария Захарова заявила, что «Саммиты за демократию» — не что иное, как проявление неоколониальных практик Соединённых Штатов. Представитель МИД России также назвала «верхом лицемерия» желание Вашингтона претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей, поскольку его репутация в этой сфере полностью разрушена.