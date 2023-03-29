Москва, 29 марта, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Профессора кафедры искусственного интеллекта и заслуженного деятеля науки Виктора Финна, сына известного советского писателя Константина Финна, развели телефонные мошенники. Мужчина согласился встретиться с ними в кафе и передал 2 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Вечером 27 марта в полицию обратился 89-летний профессор Виктор Финн, мужчина рассказал, что несколько дней назад стал жертвой мошенников. 23 марта ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Центробанка. Он убедил Виктора Финна снять деньги со счёта и передать курьеру, который ждал профессора в кафе в Тверском районе.

«89-летний заявитель сообщил, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом защиты его денежных средств от преступных посягательств, убедили его обналичить со счетов и передать курьеру в кафе на улице Чаянова 2 000 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Виктор Финн — советский и российский учёный, доктор технических наук, заведующий отделением интеллектуальных систем РГГУ, член Научного совета Российской ассоциации искусственного интеллекта и Международной ассоциации оснований науки, заслуженный деятель науки РФ.

Его отец Константин Финн был известным писателем. Он заведовал литературным отделом журнала «Красноармеец», был заместителем ответственного редактора журнала «Говорит СССР», редактором Радиокомитета. В военные годы Константин Финн стал специальным военным корреспондентом газеты «Известия».

Младший сын Константина Финна и брат Виктора так же обрёл известность, он — киносценарист и актёр. 82-летний Павел Финн — обладатель звания Заслуженный деятель искусств РСФСР. Он работал журналистом и занимался съёмками документального кино, а так же писал сценарии к игровым фильмам. В 2014 году Павел подписал письмо в поддержку украинского Евромайдана, а также выступил против политики российской власти в Крыму. В 2018 сценарист поддержал обращение Европейской киноакадемии в защиту заключённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.