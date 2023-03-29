Киев, , 11:02 — REGNUM Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, в котором потребовали оспорить переданные ПЦУ права на эту обитель. Об этом 29 марта рассказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви Павел. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Украина православная.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Павел отметил, что служители лавры хотят использовать конституционные права, чтобы защитить себя, прихожан и святыни. 23 марта был подан соответствующий судебный иск.

«И уже третий судья берет самоотвод. Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, договор аренды объектов и имущества Киево-Печерской лавры, находящихся в пользовании у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), будет разорван в одностороннем порядке с 29 марта. Уведомление об этом было получено УПЦ от министерства культуры Украины.