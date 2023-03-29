В день истечения срока ультиматума монахам Киево-Печерской лавры прихожане собрались на молебен

Киев, , 10:54 — REGNUM Сотни украинских верующих 29 марта собрались на молебен у Киево-Печерской лавры по случаю истечения срока ультиматума властей Украины монахам. Насильственно изгнать из обители украинские власти намерены не только монахов, которые на захотели перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), но и находящуюся там резиденцию митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. По замыслу Киева, уход Украинской православной церкви (УПЦ) из лавры станет важным символом полного разрыва религиозных отношений Киева с Москвой. На видеокадрах, опубликованных официальным телеграм-каналом УПЦ видно, что среди собравшихся прихожан большинство составляют женщины и дети.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается при этом, что в это же время десяток сторонников «правильной украинской церкви» — ПЦУ — у стен тысячелетней украинской святыни, вместо того чтобы молиться, выкрикивают бранные лозунги, оскорбляя чувство верующих и священнослужителей УПЦ, создавая провокации и раздор между украинцами.

Раскольники из ПЦУ ополчились на каноническую УПЦ Московского патриархата уже давно — сжигают храмы, избивают и буквально терроризируют простых православных, которые не отказываются от своей церкви. После насильственного изгнания священников из последнего православной церкви в Ивано-Франковске поступили известия о поджоге еще одного храма на Западной Украине. Неизвестными, при попустительстве правоохранителей и служб спасения, был уничтожен храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Шумского благочиния Тернопольской епархии. Украинский политик Дмитрий Корчинский открыто призывал поджигать святыни при одном только звуке канонических песнопений. Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев 14 марта пригрозил священникам Украинской православной церкви расправой:

«Нужно готовиться и к тому, что в Киево-Печерскую лавру придет патриотически настроенная общественность, в том числе ветераны войны, чтобы поддержать её освобождение».

Центр патристических (учений православных авторов) исследований Греции поддержал Киево-Печерскую лавру и выразил протест против нападения на монахов.

«История доказала, что те, кто выступал против Церкви — личности или режимы, — потерпели полный крах и остались в истории чёрными буквами», — говорится в сообщении центра. Папа Римский Франциск готов выступить в качестве посредника в переговорах между канонической УПЦ и раскольнической Православной церковью Украины по ситуации с изгнанием монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, отметил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Также сообщается, что Киево-Печерская лавра оспорит расторжение договора аренды в суде, иск уже подан. Министр культуры Ткаченко заявил, что после изгнания монахов в Лавре проведут ревизию «музейных экспонатов», в их число входят мощи святых.

Как сообщало ИА REGNUM, верующие собрались на молитву в Киево-Печёрской лавре, покинуть которую по требованию украинских властей должны 29 марта монахи канонической Украинской православной церкви. Украинские власти заявили, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), но представители канонической УПЦ заявили, что не будут выполнять эти требования.

Договор аренды объектов и имущества Киево-Печерской лавры, находящихся в пользовании у канонической Украинской православной церкви (УПЦ), будет разорван в одностороннем порядке с 29 марта, уведомили УПЦ в украинском министерстве культуры. На снимках видны десятки прихожан, собравшиеся на территории комплекса и заполнившие храмы.