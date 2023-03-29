Pais: Испания передаст Украине первые танки Leopard сразу после Пасхи

Мадрид, , 10:47 — REGNUM Испания передаст Киеву первые шесть танков Leopard сразу после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, пишет газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Испания направит на Украину шесть танков Leopard A4 сразу после Пасхи», — говорится в сообщении.

По данным издания, шесть танков уже прошли ремонт и в настоящее время участвуют в учениях по стрельбе на юге Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта первые десять украинских экипажей в Испании завершили курс обучения по управлению танками Leopard 2 A4.

Военные экипажи проходили техническую и тактическую подготовку для формирования оперативных подразделений и выполнения задач по техническому обслуживанию.