Мадрид, 29 марта, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Испания передаст Киеву первые шесть танков Leopard сразу после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля, пишет газета Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Испания направит на Украину шесть танков Leopard A4 сразу после Пасхи», — говорится в сообщении.

По данным издания, шесть танков уже прошли ремонт и в настоящее время участвуют в учениях по стрельбе на юге Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта первые десять украинских экипажей в Испании завершили курс обучения по управлению танками Leopard 2 A4.

Военные экипажи проходили техническую и тактическую подготовку для формирования оперативных подразделений и выполнения задач по техническому обслуживанию.